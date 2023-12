Nach Heimpleite im direkten Duell: Xavi traut Überraschungsteam Girona die Meisterschaft zu

Eigentlich wollte der FC Barcelona am Sonntagabend im Topspiel gegen Girona wieder Boden gutmachen. Stattdessen hagelte es eine ernüchternde 2:4-Heimpleite im katalanischen Derby, wodurch Girona inzwischen das Punktepolster auf den amtierenden spanischen Meister auf sieben Punkte erhöht hat. Durch den Patzer von Real Madrid gegen Betis Sevilla (1:1) ist Girona außerdem alleiniger Tabellenführer.

Xavi bemängelt Chancenverwertung

Xavi haderte nach dem Spiel vor allem mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft: "Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit die Chancen, die wir kreiert haben, hätten nutzen müssen, um in Führung zu gehen. Wir haben mehr als 30 Schüsse abgegeben, und wir müssen effektiver sein. Es waren die Details, die den Unterschied ausmachten." Auch das Defensivverhalten war laut dem Spanier ein Knackpunkt, der zur Niederlage führte.

Die Heimpleite sei "ein tiefer Schlag" und ein "sehr schlechtes Ergebnis", so der 43-Jährige weiter. Gleichzeitig betonte der Mittelfeldspieler allerdings, dass sich die Mannschaft "in Konstruktion" befindet und trotz des schlechten Resultats gut gespielt hat.

Robert Lewandowski und Co. vergaben gegen Girona zahlreiche gute Möglichkeiten - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Sieht Girona als Titelanwärter

Der Spanier bleibt in Bezug auf das Meisterschafsrennen kämpferisch und glaubt dran, dass sein Team das Feld von hinten aufräumen kann, stellte aber auch klar, dass Girona keine Überraschungsmannschaft mehr sei: "Ich glaube, sie sind ein Titelanwärter", sagte Xavi über die Mannschaft, die vor nicht einmal zwei Jahren noch in der zweiten Liga spielte.

Eric Garcia trumpft bei Girona auf

Eines der Gesichter des Girona-Aufschwungs ist zu allem Übel auch noch Barça-Leihgabe Eric Garcia (22): "Ich wollte ihn in der Mannschaft haben, die Leihe verläuft bisher für ihn sehr gut. Er spielt mit viel Selbstvertrauen. Es ist was anderes für Barça zu spielen als für Girona", sagte Xavi über den Innenverteidiger und attestierte ihm eine gute Leistung.

Am kommenden Mittwoch trifft der amtierende spanische Meister in der Champions League auf Antwerpen, bevor am Samstag in der Liga das Auswärtsspiel in Valencia auf dem Plan steht. Im Mestalla gilt für die Blaugrana verlieren verboten.

