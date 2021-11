FC Barcelona : Nach Herzschock: Barça-Star Sergio Agüero meldet sich erstmals

Der FC Barcelona muss aufgrund von Herzproblemen drei Monate ohne Sergio Agüero auskommen. In den sozialen Medien bedankt sich der Stürmer für die aufmunternden Botschaften.

Sergio Agüero meldet sich nach seiner Diagnose zu Wort. "Mir geht es gut und ich bin guter Dinge, um den Genesungsprozess in Angriff zu nehmen. Ich möchte euch allen für die vielen Botschaften der Unterstützung und Zuneigung danken, die mein Herz heute stärker machen", schreibt Agüero unter anderem auf Twitter. Die Botschaft versieht er mit Herz-Emojis in den Barça-Vereinsfarben.

Agüero war im Heimspiel gegen Alaves (1:1) am vergangenen Wochenende noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Zuvor hatte sich der 33-Jährige wiederholt an die Brust gegriffen und über Schwindel geklagt.