Nach Horror-Foul: Barça in großer Sorge um Vitor Roque

Kommt Vitor Roque schon im Januar zu Barça?

In der brasilianischen Liga war Vitor Roque zuletzt top in Form, traf dreimal in Folge und kommt auf elf Saisontore. Ob in den nächsten Wochen weitere dazukommen werden, ist offen. Ein Befund der Verletzung ist bisher nicht angefertigt worden.

Barça machte die Verpflichtung von Vitor Roque schon vor längere Zeit klar, hatte mit Athletico-PR allerdings vereinbart, dass er erst zur Saison 2024/25 nach Barcelona übersiedeln wird. Die Blaugrana sollen planen, den 40-Millionen-Youngster schon im Januar zu holen.