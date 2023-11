Nach Kreuzbandriss: Xavi fordert Ersatz für Youngster Gavi - Wunschlösung spielt in der Premier League

Xavi Hernandez (43) will nach der Kreuzbandverletzung von Gavi (19) im Wintertransferfenster unbedingt einen Ersatz verpflichten. In einem Meeting mit Sportdirektor Deco (46) soll der 43-Jährige derweil schon seine Wunschlösung präsentiert haben.

Sorgenfalten bei Xavi und dem FC Barcelona: Mittelfeld-Juwel Gavi riss sich bei der spanischen Nationalmannschaft das Kreuzband und wird die komplette Restsaison ausfallen.

Am Montag humpelte der 19-Jährige auf Krücken durch das Trainingsgelände des amtierenden spanischen Meisters und wurde vom Trainerstab und seinen Mannschaftskollegen getröstet. Ein OP-Termin steht bereits fest: Am 28. November soll der Eingriff am Knie erfolgen.

Xavi will unbedingt Ersatz

Für Xavi ist derweil klar, dass er unbedingt einen Ersatz für den Mittelfeldspieler braucht, wenn die Saisonziele erreicht werden sollen. Schon im Sommer behaarte der spanische Übungsleiter ohnehin auf einen Mittelfeldspieler mit Zug zum Tor, bekam diesen aber aufgrund der finanziellen Probleme nicht.