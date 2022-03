FC Barcelona : Nach Kritik: Wolves-Manager verteidigt Ausleihe von Adama Traore

Die Wolverhampton Wanderers haben im Winter mit Adama Traore eine ihrer besten Offensivkräfte an den FC Barcelona ausgeliehen. Das kam bei vielen Anhängern nicht gut an. Der Technische Direktor, Scott Sellars, ist mit seiner Entscheidung hingegen überaus zufrieden.

"Adama wollte keinen Vertrag bei den Wolves unterschreiben, also war es der richtige Deal für alle Parteien", hielt Sellars unter anderem im Gespräch mit dem Daily Star fest. "Ein guter Deal ist ein Deal, der gut für den Verein ist, gut für den Spieler und seinen Agenten und für den Verein, zu dem er geht."

Der Profi selbst machte nach Aussage des 56-Jährigen deutlich, dass er seine Zukunft nicht mehr bei den Wolves sehe. "Ihm wurde ein Vertrag angeboten, er wollte ihn nicht unterschreiben, also müssen wir uns woanders umsehen. Wenn ein Spieler nicht hier sein will, dann konzentrieren wir uns lieber darauf, denen zu helfen, die hier sein wollen."

Traores Kontrakt bei den Engländern läuft noch bis 2023. Barça besitzt allerdings eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro. Sollte der Flügelspieler im Camp Nou weiter so stark performen, werden die Katalanen diesen Schritt wohl gehen. In seinen zehn Pflichtspielen für den FC Barcelona legte Traore vier Tore auf und war dazu stets ein Aktivposten seines Teams.