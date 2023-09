Xavi begründet Joker-Rolle von Lamine Yamal - und lobt Torschütze Fermin Lopez

Der FC Barcelona ließ am gestrigen Abend beim 2:2-Unentschieden in Mallorca zwei wichtige Punkte im Titelkampf liegen. Sowohl Girona als auch Real Madrid können heute an den Blaugrana in der Tabelle vorbeiziehen.

Nach dem 2:2 gegen RCD Mallorca könnte der FC Barcelona noch heute die Tabellenführung wieder verlieren. Coach Xavi Hernandez (43) haderte im Anschluss an die Partie besonders mit den individuellen Fehlern seiner Mannschaft, die schlussendlich die beiden Gegentore nach sich zogen.

"Sie sind durch einen Fehler von uns in Führung gegangen, und als wir total dominant waren, haben wir noch einen Fehler gemacht, durch den wir mit einem Rückstand in die Halbzeit gegangen sind. Das sind Fehler, die man sich nicht erlauben darf", sagte der 43-Jährige. Man habe in der Abwehr zu viel zugelassen und in der Offensive zu viele Torchancen vergeben, resümierte Xavi das Spiel.

Lob für die Youngstars

Ein Spieler, der einmal mehr frischen Wind und Dynamik in die Partie brachte, war Lamine Yamal (16), der im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. "Er ist so jung, dass wir auf ihn aufpassen wollen. Er kann uns viel geben, aber wir müssen vorsichtig sein, wir können ihn nicht ausbrennen", begründete Xavi die Entscheidung, den Rohdiamanten in den vergangenen Wochen nicht in die Startelf beordert zu haben. Er verstehe dennoch, dass die Leute ihn mehr spielen sehen wollen.