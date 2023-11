Nach Barça-Pleite: Ter Stegen und Cancelo finden deutliche Worte

Nach der 0:1-Pleite gegen Donetsk waren Marc-André ter Stegen (31) und Joao Cancelo (29) sichtlich bedient. Der FC Barcelona zeigte wie bereits vor wenigen Tagen in San Sebastian eine schwache Leistung.

Mit der Niederlage gegen Shakhtar Donetsk hat der FC Barcelona seine Gruppe in der Champions League nochmal spannend gemacht. Marc-Andre ter Stegen haderte nach dem Spiel mit der Leistung der Katalanen. "Wir sind sauer auf uns. Dieses Ergebnis darf uns nicht passieren", sagte der Deutsche und fügte hinzu, dass man die Chance, sich vorzeitig für die K.-o.-Runde zu qualifizieren, verpasst habe.

"Wir haben jetzt zuletzt zwei schlechte Spiele gemacht. Im Clasico waren wir bis zur 60. Minute gut. Danach haben wir nachgelassen, ich weiß nicht warum", resümierte der 31-Jährige die letzten Spiele. Man werde die Situation analysieren und nach vorne schauen.

Ter Stegen von Gündogan-Thematik genervt

Auch auf die harte Kritik von Ilkay Gündogan (33) an der Mannschaft nach der Pleite im Clasico wurde ter Stegen angesprochen und reagierte dabei sichtlich genervt: "Ihr habt schon fünfmal darüber gesprochen. Ich verstehe es nicht." Mehrere Spieler versicherten bereits, dass die Worte des Deutschen kein Thema mehr seien.

Cancelo schließt sich ter Stegen an

Auch Joao Cancelo haderte mit der schwachen Form in den letzten Partien: "Sportlich überzeugen wir gerade nicht. Wir waren die letzten zwei Spiele wirklich schlecht." Der Portugiese attestierte dem Team, wie bereits ter Stegen, einen über weite Strecken guten Clasico, gefolgt von einem Leistungseinbruch in der Schlussphase.

Im folgenden Ligaspiel wurde es dann schlecht. "Gegen Real Sociedad haben wir nicht gut gespielt und den Sieg eigentlich nicht verdient", sagte der Rechtsverteidiger offen und gestand, dass auch die Leistung gegen Shakhtar keine drei Punkte verdient hätte.

"Im Fußball hat man manchmal solche Phasen. Wir haben zuvor fantastisch gespielt und mit einer tollen Intensität trainiert", fügte Cancelo hinzu und gab sich abschließend kämpferisch: "Wir müssen nach vorne schauen, denn wir sind Barça und eine der besten Mannschaften der Welt."

Frustbewältigung gegen Alaves?

Am Sonntag hat der FC Barcelona in der Liga gegen Alaves die Chance, doch noch mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen. Die Blaugrana sind klarer Favorit. Alaves belegt nach zwölf Spieltagen mit zwölf Zählern den 14. Tabellenplatz, Barça hat 15 Punkte mehr gesammelt und ist Dritter, mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Girona.

