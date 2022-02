FC Barcelona : Nach Roter Karte: Strafe für Dani Alves steht fest

Die Aufholjagd in der Primera Division muss der FC Barcelona in den kommenden beiden Spielen ohne Dani Alves (38) gestalten. Der Altmeister wurde für zwei Spiele gesperrt.

Das Wettbewerbskomitee des spanischen Fußballverbands gab am Mittwoch die Sperre gegen den Brasilianer bekannt. Damit fehlt der Rechtsverteidiger am kommenden Sonntag gegen Lokalrivale Espanyol (21:00 Uhr) und am 20. Februar im Gastspiel beim FC Valencia (16:15 Uhr).

Dani Alves hatte beim 4:2-Erfolg über Meister Atletico Madrid am vergangenen Sonntag nach einem Zweikampf mit Yannick Carrasco die Rote Karte gesehen. Schiedsrichter Gil Manzano hatte den Tritt des 38-Jährigen gegen den Belgier zunächst nicht gesehen.