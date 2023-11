Nach Rückenproblemen: So steht es um Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen (31) musste mit akuten Rückenschmerzen vom Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft abreisen. Ein Einsatz am Wochenende im Ligaspiel gegen Rayo Vallecano steht weiterhin auf der Kippe.

Im Kampf ums DFB-Tor für die Heim-EM 2024 musste Marc-Andre ter Stegen einen Rückschlag verkraften: Der 31-Jährige reiste aufgrund von Rückenschmerzen noch vor dem ersten Spiel gegen die Türkei, welches im Berliner Olympiastadion mit 2:3 verloren wurde, ab und konnte somit keine Eigenwerbung im Trikot der Nationalmannschaft betreiben.

Entscheidung erst am Donnerstag

Auch am gestrigen Dienstag war der Deutsche nicht mit seinen Barça-Teamkollegen auf dem Trainingsplatz. Eine Entscheidung über einen Einsatz am Samstag um 14 Uhr im Auswärtsspiel gegen Rayo Vallecano soll er am morgigen Donnerstag getroffen werden.

Auch wenn keine ernsthafte Verletzung vorliegt, werden die Katalanen bei ihrem Torhüter kein Risiko eingehen. Sollte die etatmäßige Nummer eins nicht rechtzeitig fit werden, wird Ersatzkeeper Iñaki Peña (24) zwischen den Pfosten stehen. Der 24-Jährige genießt im Trainerstab ein hohes Standing und ordnet sich, trotz zahlreicher Angebote bei anderen Erstligisten im Sommer, die ihm einen Stammplatz versprachen, weiterhin ter Stegen unter.