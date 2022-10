Nach Verkauf von Antoine Griezmann: Barça mit enormem Gehaltsspielraum

Der FC Barcelona befindet sich noch immer in einer finanziell extrem angespannten Lage. Da einige Topverdiener wie Antoine Griezmann von der Gehaltsliste gestrichen werden konnten, geht Barça nun von einem wesentlich höheren Gehaltsetat aus.

Der FC Barcelona hätte in diesem Sommer wohl noch den ein oder anderen Hochkaräter an Land gezogen, konnte aber auch aufgrund des von LaLiga angewandten Salary Cap keine weiteren Verpflichtungen mehr tätigen. Das ändert sich nach dem inzwischen offiziell bestätigten Verkauf von Antoine Griezmann.

Nach Informationen der Marca spart Barça im Rahmen des endgültigen Griezmann-Abgangs zu Atletico Madrid fast 125 Millionen Euro Gehalt ein, das ihm aufgrund seines in Barcelona noch gültigen Vertrags zugestanden wäre.

Die Sportzeitung rechnet vor, dass in der Folge für die kommende Saison 2023/24 fast 60 Millionen Euro an Gehaltsmasse frei werden. Die Lohnsumme für die nächste Spielzeit würde also auf über 650 Millionen Euro anwachsen.