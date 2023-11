Nach Verletzungsschock: Real-Boss Perez meldet sich bei Gavi

Der Kreuzbandriss von Mega-Talent Gavi (19) erschütterte am Wochenende die gesamte Fußballwelt. Auch Real-Präsident Florentino Perez (76) soll sich beim spanischen Mittelfeldspieler gemeldet haben.

Der 19-Jährige wird am 28. November vom spanischen Doktor Joan Carles Monllau operiert. Im Zuge seiner Verletzung bekam der spanische Nationalspieler Genesungswünsche von zahlreichen Akteuren aus der Welt des Sports, darunter auch von Spielern des Erzrivalen Real Madrid wie Dani Carvajal (31) und Joselu (33).

Für Gavi wird es ein langer Weg zurück auf den Fußballplatz. Nachdem der Mittelfeldspieler beim EM-Qualifikationsspiel der spanischen Nationalmannschaft gegen Georgien ohne Fremdeinwirkung weggeknickt war, haben sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Abgesehen von einem Kreuzbandriss wurde auch der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen.

Lange Ausfallzeit

Der FC Barcelona wird durch die Verletzung in der kompletten Restsaison auf Gavi verzichten müssen. Der 19-Jährige wird im kommenden Sommer außerdem die Europameisterschaft in Deutschland und sofern keine Wunder geschehen auch die Olympischen Spiele in Paris nicht bestreiten können.

