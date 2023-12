Nach WM-Sieg mit der U17: So plant Barça mit DFB-Talent Noah Darvich

Erst im Sommer war Noah Darvich (17) vom SC Freiburg zum FC Barcelona gewechselt. Nachdem der Mittelfeldspieler in den Juniorenteams im Breisgau und beim DFB stets zu den Schlüsselspielern gehört hatte, befindet er sich bei Barça noch in einem Akklimatisierungsprozess. Der jüngste WM-Titel mit der U17-Nationalmannschaft könnte dem 17-Jährigen nun Rückenwind für die restliche Saison geben.

Zahlreiche Topklubs waren im Sommer am Freiburger Toptalent Noah Darvich interessiert. Den Zuschlag für den offensiven Mittelfeldspieler bekam schließlich der FC Barcelona. Am Mittwoch kam, Noah Darvich nachdem er die deutsche U17-Nationalmannschaft als Kapitän zum WM-Titel in Indonesien geführt hatte, wieder in der Mittelmeermetropole an.

Sucht bei Barça noch seine Rolle

Während er für die U17 des DFB zum unumstrittenen Stammpersonal gehört, sucht der 17-Jährige bei der zweiten Mannschaft der Katalanen noch seine Rolle. Bisher musste sich Darvich in Spaniens dritter Spielklasse, wenn überhaupt, mit Joker-Einsätzen begnügen. Parallel läuft der Deutsche auch für die U19 der Katalanen in der Youth League auf – und zwar von Anfang an.

Andere Rolle bei den Katalanen

An den Barça-Stil muss sich der 17-Jährige erst noch gewöhnen. Bisher spielte Darvich weitgehend als Zehner mit viel Freiheiten in seinem Spiel, während er sich beim FC Barcelona eher an eine Achter-Rolle anpassen muss.

Die Verantwortlichen mahnen beim Talent jedoch weiter zu Geduld und heben seinen Ehrgeiz, sich stetig verbessern zu wollen, hervor. Im Verein wird laut der Zeitung Sport seine hohe Bereitschaft, die spanische Sprache zu erlernen sowie seine aufgeräumte Art wertgeschätzt und man ist sich sicher, dass der Deutsche langfristig zu den Profis stoßen kann.

Weltmeisterschaft als Karriere-Push?

Auf dem Radar von Xavi Hernandez (43) ist Darvich bereits und durfte auch schon mehrmals mit den Profis trainieren. Aktuell soll der Freiburger aber erstmal weiterhin über die Nachwuchsteams aufgebaut werden und muss dort gegen Spieler wie Moha (23) und Aleix Garrido (19), die schon deutlich vertrauter mit dem spanischen Fußball sind, behaupten.

Die Weltmeisterschaft, bei der Darvich wieder in einer etwas offensiveren Rolle befreiter aufspielte und Selbstvertrauen tanken konnte, könnte dem U17-Kapitän, so glauben es die Barça-Verantwortlichen, nun einen Boost für den weiteren Saisonverlauf geben.

Verwendete Quellen

sport.es