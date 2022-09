Primera Division Nächste Barça-Leaks: Gerard Pique bestbezahlter Innenverteidiger der Welt – schwere Vorwürfe

Kurze Zeit nach den Enthüllungen um Lionel Messi wird der FC Barcelona erneut angestrengt. Dieses Mal sind Informationen über den Arbeitsvertrag von Gerard Pique an die Öffentlichkeit gelangt.

Im Oktober 2020 war Pique einer der Spieler, die sich mit Barça auf eine Vertragsanpassung geeinigt hatten. Damals wütete die Corona-Pandemie und fügte den Vereinen schweren wirtschaftlichen Schaden zu. Mit Pique waren 18 Millionen brutto in der Saison 2020/21, 27,7 in der Saison 2021/22, 29,50 in der Saison 2022/23 und 40,80 in der letzten, der Saison 2023/24 vereinbart worden.