Primera Division Nächster Barça-Schlag: Verlängerung mit Ronald Araujo ungültig

Diese ist nach aktuellem stand aber offenbar ungültig, Araujos Vertrag läuft weiterhin in weniger als einem Jahr aus. Darüber berichtet die katalanische Tageszeitung ARA. Araujo gehört in Barcelona inzwischen du den Leistungsträgern, hat in den letzten zwei Jahren einen großen Sprung gemacht.

Ronald Araujo bekommt noch sein altes Barça-Gehalt

Berater Edmundo Kabchi steht deshalb in Kontakt mit der Vereinsführung, hat das Thema bereits während eines persönlichen Treffens mit Mateu Alemany angesprochen. Der Fußballchef kann momentan aber nichts Anderes, als die Araujo-Seite um Geduld bitten. Kabchi und Co. werden sich mit Sicherheit nicht lange hinhalten lassen, immerhin kassiert Araujo weiterhin sein altes und nicht das im April aktualisierte und deutlich höhere Gehalt.

In einem Interview sagte Araujo vor einiger Zeit, dass er keine Zweifel an seiner Verlängerung hatte: "Es gab einen Moment, in dem wir weit voneinander entfernt waren, aber es war für mich klar, dass ich bleiben würde. Draußen gab es Lärm, aber am Ende gab es nur zwei Treffen, und beim zweiten war man sich schnell einig. Es war eine 'kleine Anstrengung' auf beiden Seiten." Ob Araujo diese Worte bereits bereut hat?