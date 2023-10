Nächster Barça-Star: Alejandro Balde reist von der Nationalmannschaft ab

Die verletzungsbedingten Ausfälle bei den Nationalmannschaften nehmen kein Ende. In Alejandro Balde erwischt es den nächsten Barça-Star.

Alejandro Balde steht der spanischen Nationalmannschaft während der restlichen Länderspielperiode nicht mehr zu Verfügung stehen. Das gibt der Verband bekannt.

Barça: Alejandro Balde stand in Schottland in der Startelf

Der Außenverteidiger des FC Barcelona stand beim 2:0 am Donnerstag in Schottland in der Startelf, wurde dann allerdings zur Pause ausgewechselt.

Wie sich herausstellt, leidet Balde unter Beschwerden im Bereich der Adduktoren und verließ daraufhin per sofort das spanische Camp. Nico Williams ist ebenfalls abgereist.