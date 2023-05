Barça-Skandal! Staatsanwaltschaft untersucht dubiosen 35-Millionen-Transfer

Wie die Mundo Deportivo berichtet, hat die spanische Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität Ermittlungen zum Tauschgeschäft zwischen Barça und dem FC Valencia im Sommer 2019 aufgenommen, an dem die Torhüter Jasper Cillessen und Neto beteiligt waren.

Nur einen kurzen Moment nach dem Skandal um angebliche Zahlungen an den ehemaligen Vizepräsidenten des Schiedsrichter-Ausschusses CTA, Jose Maria Enriquez Negreira, stehen dem FC Barcelona erneut immense Probleme ins Haus.

Der Streitpunkt hinter dem Tauschgeschäft ist, dass die beiden Vereine angeblich vereinbart hatten, Valencia beim Financial Fairplay zu helfen, indem die Regularien eines traditionellen Tauschgeschäfts abgeändert wurden. In diesem Fall wechselte Neto am 30. Juni, kurz vor Beginn des Geschäftsjahres 2019/20, zu Barça, während Cillessen einen Tag später, zu Beginn des Geschäftsjahres 2019/20, seinen Transfer vornahm.

Ex-Valencia-Boss Miguel Zorio klagt

Valencias ehemaliger Vizepräsident Miguel Zorio hat das vor vier Jahren über die Bühne gegangene Geschäft zur Anzeige gebracht. Diese soll bereits im Januar aufgegeben worden sein. Die Staatsanwaltschaft hat nun beschlossen, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.

Zorio behauptet, dass das Tauschgeschäft zwischen Barça und Valencia vereinbart wurde, um die Verluste des Vereins zu decken oder gar zu verschleiern. Der ehemalige Manager richtete seine scheren Vorwürfe vor allem gegen Peter Lim, den Geschäftsmann aus Singapur, dem Valencia gehört.

Außerdem hat Zorio Anzeige gegen Präsident Layhoon Chan, den ehemaligen Präsidenten Amadio Salvo und den bekannten Agenten Jorge Mendes als Mitbeteiligte des Deals erhoben. Es werden unter anderem Vorwürfe der Bilanzfälschung, unlauterer Verwaltung und Korruption laut.

