Barça verkauft Abwehr-Juwel, behält aber den Zugriff

Der Draht zwischen Barcelona und Las Palmas scheint kurz zu sein, der LaLiga-Aufsteiger sichert sich in diesem Sommer bereits das zweite Barça-Talent . Mit Mika Marmol (22) verlässt die Katalanen ein talentierter Innenverteidiger, allerdings behält sich Barça eine Zukunftsoption.

Mit Marmol verlässt ein talentierter Innenverteidiger, der im Dezember 2021 in einem Freundschaftsspiel gegen Boca Juniors sein Profi-Debüt gab, die Katalanen dauerhaft. Die Möglichkeit auf Einsatzzeit bei den Barça-Profis war jedoch sehr gering, denn im aktuellen Kader stehen sechs Innenverteidiger, die über weitaus mehr Erfahrung verfügen.

Aus diesem Grund wurde der junge Spanier auch in der vergangenen Saison in die zweite spanische Liga zum Pique-Klub FC Andorra verliehen. Dort konnte Marmol zeigen, dass er die Qualitäten für den Profifußball in Spanien besitzt: Der 22-Jährige war Stammspieler und bestritt 37 Spiele, erzielte dabei einen Treffer.

Barça behalt 50 Prozent der Transferrechte

Der FC Barcelona erhält für diesen Transfer 1,5 Millionen Euro Ablöse und behält 50 Prozent der Transferrechte des Spielers. Bei einem zukünftigen Transfer verdienen die Blaugrana somit an der Ablösesumme mit.

Barça soll sich zudem ein Vorkaufsrecht gesichert haben. Der Rekordpokalsieger kann jede Offerte, die UD Las Palmas in Zukunft für den 22-Jährigen erhält, überbieten und den Spieler zurückholen. Für den jungen Mika Marmol heißt es nun, sich in LaLiga zu beweisen und mit guten Leistungen für eine mögliche Zukunft in Barcelona zu empfehlen.

