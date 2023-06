Offensiv-Talent könnte Barça im besten Fall saftige Ablöse bescheren

Estanis Pedrola könnte für den FC Barcelona in den nächsten zwölf Monaten so etwas wie ein Goldesel werden. Laut Futbol Total beschäftigt sich konkret Deportivo Alaves mit einer Ausleihe des 19-Jährigen.

Pedrola soll für die kommende Saison beim LaLiga-Aufsteiger spielen und zudem eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro vereinbart werden. Sollte Pedrola überzeugen, steht dem Blaugrana also eine sehr ordentliche Einnahme bevor.

Barça musste lange auf Estanis Pedrola verzichten

Der Flügelstürmer gehört in der höchsten Nachwuchsmannschaft zu den großen Talenten, fiel aufgrund einer Rückenverletzung in der zurückliegenden Saison allerdings drei Monate aus. Danach zeigte er, was in ihm steckt.

In 28 Meisterschaftsspielen waren Pedrola dann immerhin noch acht Tore gelungen. In den Aufstiegs-Playoffs zur LaLiga2 scheiterte er am Ende im Halbfinale. Pedrolas Vertrag ist noch bis 2024 datiert.

Verwendete Quellen

Futbol Total