FC Barcelona Napoli-Ass Kalidou Koulibaly als Schnäppchen zum FC Barcelona?

Der FC Barcelona wird am Donnerstag Andreas Christensen (26) als Neuzugang vorstellen. Das kündigte Präsident Joan Laporta am Wochenende an. Der Däne kommt ablösefrei vom FC Chelsea ins Camp Nou.

Christensen soll aber nicht der einzige neue Innenverteidiger bleiben. Jules Kounde (23, FC Sevilla) soll das Interesse von Barça-Coach Xavi Hernandez (42) geweckt haben. Kalidou Koulibaly (31) vom SSC Neapel soll ebenfalls hoch in Xavis Gunst stehen.