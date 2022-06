SSC Neapel Napoli bessert nach, Kalidou Koulibaly will auf Barça warten

In der Causa Kalidou Koulibaly ist nicht mit einer schnellen Entscheidung zu rechnen. Der SSC Neapel streckt sich immens, durchbricht laut Gazzetta dello Sport für den Innenverteidiger sogar die definierten Gehaltsleitplanken.

Napoli habe für Koulibaly eine Ausnahme gemacht, heißt es. Eigentlich sei bei den Partenopei ein Limit von drei Millionen Euro gesetzt worden, Koulibaly sei aber nun ein Vertrag über vier Millionen Euro netto pro Saison zur Unterschrift vorgelegt worden.

Kalidou Koulibaly schielt auf Barça-Kohle

Der 30-Jährige fühlt sich sicherlich geschmeichelt, dass sich Napoli für ihn derart weit aus dem Fenster lehnt. Dennoch will er dem Bericht zufolge erst mal ausharren und darauf warten, was ihm der FC Barcelona so offerieren würde.