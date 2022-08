Primera Division Neue Barça-Hoffnung bei Bernardo Silva: "Wenn ein gutes Angebot käme..."

Dass im Rahmen des Wohltätigkeitsspiels zwischen dem FC Barcelona und Manchester City das Thema Bernardo Silva noch mal hochkocht, war so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche. Pep Guardiola sagt dabei einen Satz, der die Cules träumen lässt.

"Wir zählen auf ihn und ich nicht will, dass er geht. Er ist ein Spieler der Superlative in allem, aber wie ich immer gesagt habe, ich will nicht, dass es einem Spieler hier nicht gefällt", wiederholte Guardiola zunächst das, was er schon in den letzten Wochen stets betont hatte.