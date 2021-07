FC Barcelona : Neuer Alba-Backup? Barça verlängert mit Juwel Alejandro Balde

Das gab der spanische Traditionsverein am Donnerstag bekannt. Demnach wurde die Ausstiegsklausel im Vertrag des 17-Jährigen auf satte 500 Millionen Euro festgeschrieben.

Alejandro Balde ist ein waschechter Katalane, er wurde in Barcelona geboren und kickt bereits seit zehn Jahren für den Rekordpokalsieger. Trotz seiner Jugend war Balde in der vergangenen Saison bereits fester Bestandteil der zweiten Mannschaft.

Nun winkt dem Youngster sogar eine Beförderung. In den ersten Trainingseinheiten wirkte Alejandro Balde in der ersten Mannschaft mit. Am Mittwoch feierte er im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung sein Debüt für die Profis beim 4:0-Erfolg über Nàstic de Tarragona.