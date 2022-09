Primera Division Neuer Barça-König! Robert Lewandowski schon vor Lionel Messi

Robert Lewandowski trifft für den FC Barcelona wie am Fließband - Foto: / Getty Images

In der Statistikabteilung des FC Barcelona ist es meist Lionel Messi, der sämtliche Ranglisten anführt. In einer ist ihm Neuzugang Robert Lewandowski bereits wenige Wochen nach seiner Ankunft voraus.

Während der FC Bayern Robert Lewandowski schmerzlich vermisst, liefert der amtierende Weltfußballer im Trikot seines neuen Klubs FC Barcelona eine Show nach der anderen ab.

Am Wochenende traf Lewandowski beim 3:0 im Heimspiel gegen den FC Elche erneut doppelt, kommt dadurch auf starke acht Tore in sechs Meisterschaftspartien. Das schafften in Barça-Diensten zuvor weder Lionel Messi noch Luis Suarez.

Trainer Xavi Hernandez stimmte erst vor Kurzem ein Lewandowski-Loblied an: "Er gibt uns viele Optionen vorne im Angriff. Sein Spielverständnis ist fantastisch. Er ist ein Leader auf dem Platz."