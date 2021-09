FC Barcelona : Neuer Barça-Trainer? Erik ten Hag kommentiert Gerüchte

Erik ten Hag ist einer der möglichen Aspiranten auf den Trainerjob beim FC Barcelona. Oder doch nicht? Bei ESPN zeigt sich der Coach von Ajax Amsterdam auf Nachfrage nicht wirklich begeistert über die sich im Umlauf befindlichen Gerüchte.

"Was habe ich mit all dem zu tun? Ich bin mit Ajax beschäftigt", hatte ten Hag als deutliche Antwort parat. "Diese Gerüchte sind schön für euch, aber nicht für mich." Der 51-Jährige wird aufgrund seiner hervorragenden Arbeit immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Erst im April dieses Jahres verlängerte ten Hag seinen Vertrag bis 2023.