Neuer Superstar für Barça? Joan Laporta: "Wir haben Ansu Fati"

Nahezu täglich wird der FC Barcelona mit neuen Spielern in Verbindung gebracht, die auf der katalanischen Wunschliste stehen sollen. Große Investitionen bleiben aber wohl auch im kommenden Sommer aus. Joan Laporta verweist lieber auf Ansu Fati.

Teils filmreife Gerüchte werden in diesen Tagen über den FC Barcelona verbreitet. Das Interesse von Robert Lewandowski ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, auch Erling Haaland wird mit einem Blockbusterdeal in die katalanische Metropole verbunden.

Klubpräsident Joan Laporta verweist mit Blick auf den Transfermarkt lieber auf einen seiner Shootingstars. "Sie bringen mich zum Lachen, wenn Sie mir sagen, ich solle einen 'Crack' verpflichten, aber wir haben bereits den Besten! Wir haben Ansu Fati", entgegnete Laporta während der Vorstellung des Buchs "Relats Solidaris de l'Esport".