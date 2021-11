Nach Gerüchten um Manchester United : Neuer Job? Ex-Barça-Coach Ernesto Valverde ist wählerisch

Nach zwei Meisterschaften, einem Pokalsieg und der Supercopa de Espana mit dem FC Barcelona war vor knapp zwei Jahren Schluss für Ernesto Valverde. Der Meistermacher wurde durch Quique Setien ersetzt - der Trainerwechsel sollte sich nicht lohnen. Nach wenigen Monaten wurde Setien nach einem 2:8 gegen Bayern München in der Champions League entlassen.

Valverde weiter: "Einige Angebote kamen mir etwas zu früh, wenn man bedenkt, wo ich zuvor war. Ich habe es vorgezogen, ein Jahr frei zu nehmen, und jetzt geht es mir gut." Der Übungsleiter genießt derzeit seine freie Zeit, geht seinem Hobby Fotografie nach und lebt in Bilbao. Er habe praktisch 20 Jahre am Stück gearbeitet, daher genieße er es, mehr Freizeit zu haben und Dinge zu tun, die er immer aufgeschoben habe, berichtet Valverde.

Valverde wurde bei ManUnited gehandelt

Jüngst wurde Valverde als Interimscoach von Manchester United gehandelt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge übernimmt aber Ralf Rangnick den Job bis zum Sommer - und wird dann Berater des Vereins. Ob United Valverde gereizt hätte, ist Spekulation.

Fakt ist: Valverde will zurück auf den Trainerstuhl, ist aber wählerisch. "Ja, sicher", so Valverde. Er habe Lust auf eine neue Herausforderung. Ein konkretes Ziel lässt sich der ehemalige Coach von Athletic Bilbao und Olympikos Piräus aber nicht entlocken: "Wir werden sehen, was als nächstes kommt."