Neuer Klub von Luis Suarez soll feststehen – Ex-Barça-Mitspieler wartet

Luis Suarez wechselt wohl in die USA - Foto: / Getty Images

Da sich die Wege von Luis Suarez und dem Club Nacional in einigen Wochen wieder trennen werden, laufen die Spekulationen über seine Zukunft. Seine nächsten Station liegt womöglich in den USA.

Suarez steuerte in den ersten neun Meisterschaftsspielen starke vier Tore und drei Vorlagen bei. Sollte er tatsächlich zu den LA Galaxy wechseln, würde Suarez auf seinen ehemaligen Barça-Kollegen Riqui Puig treffen, der seit diesem Sommer in den USA spielt.

Luis Suarez hat sich offenbar entschieden, für welchen Klub er als Nächstes spielen möchte. Laut dem katalanischen Radiosender RAC1 wird der 35-Jährige nach der Weltmeisterschaft in Katar für die Los Angeles Galaxy auflaufen.

In rund anderthalb Monaten fällt der Startschuss zur umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar. Suarez trifft mit der uruguayischen Nationalmannschaft dann in Gruppe H auf Südkorea, Portugal und Ghana.