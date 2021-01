FC Barcelona : Neuer LaLiga-Rekord: Lionel Messi schreibt Geschichte

Lionel Messi (33) hat in der Primera Division schon zahlreiche Rekorde aufgestellt. Unter anderem ist er der beste Torschütze der Ligageschichte. Nun hat er eine neue Bestmarke aufgestellt.

Beim 4:0-Erfolg des FC Barcelona bei Granada trug sich Lionel Messi zweimal in die Torjägerliste ein. Zunächst traf er auf Vorlage von Antoine Griezmann (35.), dann netzte Messi erstmals in dieser Spielzeit per Freistoß ein (42.). Es waren seine Saisontore zehn und elf - und ein neuer Rekord.

La Pulga ist der erste Spieler in der LaLiga-Historie, der in 15 aufeinanderfolgenden Spielzeiten immer mindestens zehn Tore erzielen konnte. Insgesamt netzte Messi in der Liga bereits 648-mal ein (Rekord), lieferte zudem 284 Vorlagen.

Gegen Osasuna erzielte nicht Messi einen Doppelpack, sondern auch Antoine Griezmann. Der Franzose verwandelte einen Abpraller eines Gegenspielers (12.) und traf sehenswert nach Vorarbeit von Ousmane Dembele (63.). Drei Scorerpunkte hatte Griezmann bisher in seiner Zeit bei Barça erst einmal in einem Spiel gesammelt.