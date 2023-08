Neuer Rechtsverteidiger: Barça knüpft Kontakte zu Bundesliga-Star

Der FC Barcelona beschäftigt sich mit Jeremie Frimpong. Darüber berichtet zumindest der Journalist Carlos Monfort, demzufolge Barça das Interesse an dem Außenverteidiger von Bayer Leverkusen wieder aufleben lässt.

Jeremie Frimpong ist nicht die erste Barça-Option

Die Blaugrana hätten via Sportdirektor Deco Kontakte geknüpft. Priorität habe aber nach wie vor die Verpflichtung von Joao Cancelo, der im Gesamtpaket nach aktuellem Stand aber viel, viel zu teuer ist für das bekanntermaßen finanziell angeschlagene Barça.

Sollte der Cancelo-Deal scheitern, so hat es Barça angeblich in Erfahrung gebracht, stünde Frimpong für eine Ablöse von lediglich 30 Millionen Euro zur Verfügung. Branchenüblich wäre dieser Preis wahrlich nicht, so dass hier gewissen Zweifel angebracht sind.