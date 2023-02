Neuer Vertrag: Der Barça-Plan mit Xavi

Der FC Barcelona musste bereits zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde der Champions League die Segel streichen. Trainer Xavi Hernandez (43) sitzt dennoch fest im Sattel.

International gab es bisher unter Xavi nur wenig zu holen. Wie 2021/22 schied Barça auch in der aktuellen Saison in der Vorrunde der Champions League aus. In der Europa League droht nach dem 2:2 zu Hause gegen Manchester United das Aus in der Zwischenrunde.

Xavi lobt Arsene Wenger und Pep Guardiola

Am Donnerstag treten die Katalanen zum Rückspiel bei den formstarken Red Devils an. Im Vorfeld lobt Xavi Hernandez die Arbeit ausländischer Übungsleiter auf der Insel. "Ich denke, dass ausländische Trainer einen positiven Einfluss auf die Premier League hatten", so der Barça-Coach gegenüber The Times.

Arsene Wenger sei der "wahrscheinlich" erste gewesen, der großen Einfluss auf den englischen Fußball genommen habe. Pep Guardiola (52, Manchester City) sei jedoch der mit Abstand beste Trainer: "Ich habe unter ihm gespielt und der Unterschied zu allen anderen Trainern, und ich schließe mich ein, ist einfach riesengroß. Pep ist ein Genie im wahrsten Sinne des Wortes."