Neues Barça-Bollwerk: Erinnerungen an Puyol und Co. werden wach

Die Katalanen haben knapp neun Jahre nach Puyols Karrierende in der Primera Division nach 24 Spieltagen erst acht Gegentore zugelassen. Auch dank der stabilen Defensive führt Barça die Tabelle an. Auch die Offensivabteilung um Robert Lewandowski liefert, erzielte bisher 46 Tore.

Im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey im Estadio Santiago Bernabeu hatte Barça offensiv allerdings wenig zu melden. Die Gäste hatten weniger bei Ballbesitz als Real Madrid, gewannen dank einem Kontertor mit 1:0.

John Laporta ist beeindruckt von Ronald Araujo, Jules Kounde und Co. "Ich mag Angriffsfußball und würde lieber mit 6:5 als mit 1:0 gewinnen, aber ich genieße die Abwehr, die wir haben", so der Anwalt. "Hätten wir in der Abwehr keine Verletzungen gehabt, wären wir nicht aus der Champions League ausgeschieden."