Neymar: Barça-Rückkehr wieder wahrscheinlicher – Gehalt schon festgelegt

Der FC Barcelona zieht eine Rückkehr von Neymar womöglich wieder ernsthaft in Betracht. Berichten aus Frankreich zufolge hat Paris Saint-Germain den 31-Jährigen darüber informiert, dass er keine Rolle mehr in den Planungen spielt und den Verein in diesem Sommer verlassen soll.

Barça will Neymar erst mal ausleihen

Barça scheint einer der Klubs zu sein, die dieser Umstand hellhörig werden lässt. Aufgrund der beschwerlichen finanziellen Situation sollen die Blaugrana eine Leihe für die kommende Saison mit anschließender Kaufverpflichtung in Erwägung ziehen. Mehr ist zunächst nicht drin, PSG könnte sich hier aber durchaus flexibel zeigen.

Die Causa Neymar könnte bis zum Abschluss der Sommertransferperiode noch immensen Streit verursachen. Während Präsident Joan Laporta unbedingt noch einen Statement-Transfer mit einem Superstar abwickeln möchte, soll Xavi Hernandez überhaupt nicht begeistert von einer Neymar-Rückkehr sein.