Nicht Barça, nicht BVB: Toptalent steht Wechsel in die Premier League nahe

Der FC Arsenal scheint sich bei Arthur Vermeeren inzwischen in der Pole Position zu befinden. Wie die katalanische Sport berichtet, ist der dortige Trainer Mikel Arteta großer Fan von dem 18 Jahre alten Shootingstar.

Arsenal will Arthur Vermeeren im Januar holen

Arsenal will Vermeeren demnach schon im Januar zu sich holen und ist bereit, 20 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Das wäre ein kleines Vermögen, immerhin kommt der talentierte Mittelfeldspieler auf Klubebene bisher nicht über Auftritte für Royal Antwerpen hinaus.

Dort zeigt er allerdings beständig beeindruckende Leistungen. So beeindruckend, dass ihm Domenico Tedesco am Freitag vergangener Woche zum Debüt in der belgischen Nationalmannschaft verhalf. Beim 3:2 in Österreich kam Vermeeren kurz vor Schluss in die Partie.