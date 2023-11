Ehemaliges Barça-Wunderkind schließt sich Kritik an Xavi an

Obwohl Riqui Puig (24) insgesamt 57-mal für den FC Barcelona aufgelaufen war, blieb ihm der große Durchbruch bei seinem Herzensklub verwehrt. Nachdem er unter Xavi Hernandez (43) kaum in die Mannschaft fand, wechselte der inzwischen 24-Jährige zu Los Angeles Galaxy. Auch über einem Jahr nach seinem Wechsel lässt der Mittelfeldspieler weiterhin kein gutes Haar an seinem ehemaligen Trainer.

Riqui Puig hatte einst von der großen Karriere beim FC Barcelona geträumt. Nachdem er unter Ernesto Valverde und anschließend Quique Setien seinen Weg in die erste Mannschaft gefunden hatte, wurde er anschließend unter Ronald Koeman und besonders Xavi Hernandez kaum berücksichtigt.

Puig kam unter Xavi nicht zum Zug

Dabei waren alle im Lager der Katalanen fest davon ausgegangen, dass Puig als balldominanter und flinker Spielgestalter aus der eigenen Jugend perfekt in die Planungen des ehemaligen Weltklasse-Mittelfeldspielers, der ebenfalls in La Masia geformt wurde passt. Pustekuchen! Unter Xavi schmorte Riqui Puig wie zuvor unter Ronald Koeman weitgehend auf der Bank und startete schlussendlich im Sommer 2022 sein Abenteuer in der MLS.

Puig liked Tweet mit kontroverser Kritik an Xavi

Der 24-Jährige ließ bereits in der Vergangenheit regelmäßig seinem Ärger über die mangelnden Einsätze unter Xavi freien Lauf und likte nun nach Barças mühevollem 2:1-Sieg gegen Alaves den Tweet des spanischen Journalisten Josep Capdevila.