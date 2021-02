FC Barcelona : "Nicht fair": Ronald Koeman verteidigt Samuel Umtiti

Durch einige Unsicherheiten hatte Samuel Umtiti in der vergangenen Woche einen keineswegs geringen Anteil daran, dass der FC Barcelona das Hinspiel im Halbfinale der Copa del Rey beim FC Sevilla mit 0:2 verlor. Ronald Koeman lässt derweil nichts auf seinen Innenverteidiger kommen.

Statt Clement Lenglet, der in dieser Saison eine der Hauptrollen in den Innenverteidigung des FC Barcelona spielt, setzte Ronald Koeman in Sevilla auf Samuel Umtiti. Diese Entscheidung wurde bewusst vom Barça-Trainer getroffen.

Lenglet war beschwerdefrei und hatte keine körperlichen Probleme, sagte Koeman nach dem Spiel. "Es war eine Entscheidung, mit Umtiti und Mingueza zu spielen, weil es viele Spiele gibt. Es gibt nicht viele Leute in der Abwehr, und man muss alle Spieler zur Verfügung haben." Umtiti erwischte jedoch keinen guten Abend.

Jules Kounde, der sein schönes Solo mit dem 1:0 für Sevilla abschloss, düpierte Umtiti vor seinem erfolgreichen Torschuss. Und auch beim 2:0, das ausgerechnet Ivan Rakitic erzielte, sah Umtiti zumindest unglücklich aus. Koeman war nach Abpfiff darum bemüht, das Kollektiv in die Pflicht zu nehmen.

"Beim ersten Tor haben wir viel Platz gelassen, nicht nur in der Abwehr, sondern auch in der Mitte des Feldes. Und beim zweiten waren wir nicht gut darin, die Abseitsfalle zu stellen", beschrieb Koeman die Situationen vor den beiden Gegentreffern.