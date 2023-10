Nicht nur Ilkay Gündogan - auch Gavi und Araujo üben Kritik nach Clasico-Pleite

Die deutlichen Worte von Ilkay Gündogan (33) in der Mixed-Zone nach der 1:2 Niederlage des FC Barcelona gegen Real Madrid sorgten für mächtig Aufsehen. Der Deutsche war bedient.

"Ich komme aus der Kabine und natürlich sind die Spieler enttäuscht, aber nach so einem wichtigen Spiel und einem so unnötigen Ergebnis würde ich gerne mehr Wut und Frustration sehen", gestand der DFB-Kapitän und war damit, wenngleich seine sehr schonungslose Kritik an die Mannschaft die höchsten Wellen schlug, nicht der einzige Spieler der das Team kritisierte.

Auch Gavi und Araujo kritisieren die Mannschaft

Der Ausgleich habe das Spiel gekippt, sagte Youngster Gavi (19) und fügte hinzu, dass die Mannschaft beim Unentschieden viel zu passiv gewesen sei und danach völlig den Faden verloren hätte. Zu einer ähnlichen Einschätzung kam auch Innenverteidiger Ronald Araujo (24), der genauso wie Gavi zu den Mentalitätsmonstern und Leadern der jungen Mannschaft gehört.