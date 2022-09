Primera Division Nico Gonzalez ohne Zukunft? Barça offen für Angebote

Der FC Barcelona hat Nico Gonzalez bis zum Saisonende beim FC Valencia geparkt. Die Blaugrana sind offenbar dazu bereit, die Zusammenarbeit endgültig zu beenden.

Die Wege von Nico Gonzalez und dem FC Barcelona könnten sich im Sommer kommenden Jahres endgültig trennen. Nach Futbol Total-Informationen signalisiert Barça die Bereitschaft, sich Angebote für den 20-Jährigen anzuhören.

Dabei schwebt dem aktuellen Tabellenzweiten der spanischen LaLiga angeblich eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro vor. Da Nico seine gesamte fußballerische Ausbildung in der eigenen Nachwuchsschmiede absolvierte, würde die Verkaufssumme lediglich den geringen Ausbildungsentschädigungen gegenüberstehen.

Nico läuft seit Mitte August für den Ligakonkurrenten FC Valencia auf, an den er bis Saisonende ohne Kaufoption verliehen ist. Richtig angekommen ist er in seinem neuen Arbeitsumfeld allerdings noch nicht. Nur in zwei von sechs Meisterschaftsspielen stand Nico in der Startelf.