Noch ein Spieler vom FC Chelsea? "Ernsthafte Option bei Barça"

Der FC Chelsea könnte den nächsten Spieler an den FC Barcelona verlieren. Dem Journalisten Matteo Moretto zufolge ist Marcos Alonso (31) bei Barça eine "ernsthafte Option" für die Position des Linksverteidigers. Von beiden Seiten sei Interesse an einer Zusammenarbeit vorhanden.

Alonso steht an der Stamford Bridge noch bis 2023 unter Vertrag und stand in dieser Saison über die Hälfte aller Pflichtspiele in der Startelf. Thomas Tuchel setzt eigentlich sehr gerne auf den Spanier, der zuletzt allerdings durchblicken ließ, dass er gerne in heimische Gefilde zurückkehren würde.