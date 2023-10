Noch kein Durchbruch bei Brighton – Folgt Ansu Fati dem Ruf des Geldes?

Ansu Fati verließ den FC Barcelona im vergangenen Sommer in Richtung Premier League - Foto: / Getty Images

Ansu Fati (20) ist bei seinem neuen Klub Brighton & Hove Albion stets bemüht, hat aber noch Schwierigkeiten, dem Spiel der Seagulls seinen Stempel aufzudrücken. In den spanischen Medien ist nun bereits ein mögliches Interesse aus Saudi-Arabien im Gespräch.

Ein Tor in sieben Pflichtspielen lautet die bis hierhin eher magere Bilanz von Ansu Fati im Dress von Brighton. Der 20-Jährige ist auf Leihbasis in die englische Premier League gewechselt, mit dem Ziel sich wieder für einen Startelfplatz beim FC Barcelona in den Fokus zu spielen, befindet sich davon allerdings noch ein gutes Stück entfernt.

Saudi-Arabien lockt

Laut der spanischen Zeitung Sport gab es derweil bereits erste Vorstöße aus dem saudischen Markt, um den Flügelspieler im kommenden Sommer in die Wüste zu locken. Während es im engeren Kreis des Spielers dem Vernehmen nach einige gibt, die einem Wechsel nach Saudi-Arabien durchaus positiv entgegenblicken, lehnt Fati einen Transfer nach Asien bislang ab.

Der Spanier will sich weiterhin bei Brighton durchbeißen und nochmal im europäischen Fußball angreifen. Der FC Barcelona sieht die Situation derweil gelassen und will erstmal die Entwicklung der nächsten Monate abwarten, bevor überlegt wird, wie es mit dem einstigen Top-Talent im Sommer weitergeht.

Kurzfristig geht es für Fati und Brighton am kommenden Wochenende in der Premier League weiter. Auf den Tabellensechsten wartet eine undankbare Aufgabe. Am Samstag (16 Uhr) gastieren die Seagulls bei Triple-Sieger Manchester City.

Verwendete Quellen

sport.es