Noch keine Entscheidung, aber: Xavi stellt Bedingung für Barça-Rückkehr von Ez Abde

Ez Abde ist noch die nächsten Wochen an Osasuna verliehen. Xavi Hernandez macht nun deutlich, auf was es ankommt, sollte sich das Offensivtalent bei Barça beweisen wollen.

Xavi Hernandez äußert sich zur möglichen Zukunft von Ez Abde beim FC Barcelona. "Über Abde werden wir am Ende der Saison entscheiden. Er ist sehr gereift, hat Fortschritte in seiner Karriere gemacht. Es war eine sehr gute Leihe", sagte Barças Trainer während einer Pressekonferenz.

Die Medienrunde fand vor dem Heimspiel in der spanischen Meisterschaft gegen Osasuna statt, also dem Klub, an den Ez Abde noch bis zum Saisonende verliehen ist. Eine Klausel verhinderte einen Einsatz an diesem Dienstag (1:0, Tor: Jordi Alba) allerdings. Osasuna hätte hierfür laut Mundo Deportivo 300.000 Euro zahlen müssen.

"Er hat viel Talent, um bei Barça erfolgreich zu sein", ist Xavi grundsätzlich überzeugt davon, dass Ez Abde einen Mehrwert für sein Team darstellen kann. "Er hat die Voraussetzungen, um hier zu bleiben, aber es hängt auch von seiner Mentalität ab."