Scout enthüllt: Warum Barça den jungen Luka Modric nicht verpflichtete

Luka Modric hätte in jungen Jahren zum FC Barcelona wechseln können - Foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Shutterstock.com

Bojan Krkic Senior, Vater des ehemaligen Barça-Stürmers Bojan Krkic (33), offenbarte, dass er Luka Modric für den FC Barcelona verpflichten wollte, als er für die Katalanen als Scout arbeitete.

Krkic von Videoclips beeindruckt

"Bevor Modric im Jahr 2008 bei Tottenham unterschrieb, rief mich Zvonimir Boban (54) an und sagte: 'Ich habe hier einen Spieler für dich'", berichtete Krkic Senior laut AS gegenüber El Bar de Pique. "Ich sagte ihm, er solle mir ein Video schicken, denn ich schaue mir einen Spieler immer gerne an und bilde mir meine eigene Meinung über ihn."

Boban, ehemaliger kroatischer Nationalspieler und heutiger UEFA-Fußballchef, schickte Krkic daraufhin Videos seines Landsmanns Modric. Damals kickte der Mittelfeldspieler noch in der kroatischen Liga. Die Videos machten Eindruck auf Krkic.