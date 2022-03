FC Barcelona : Noussair Mazraoui bestreitet Einigung mit Barça

In Spanien hieß es zu Wochenbeginn, dass Noussair Mazraoui dem FC Barcelona sein "Ja"-Wort gegeben habe. Ganz so weit sind die Verhandlungen aber noch nicht.

Das Rivalisieren um Noussair Mazraoui ist noch keineswegs beendet. "Mit Barça ist noch nichts vereinbart, noch nicht mal annähernd. Das würde ich sonst ehrlich sagen", wies der Rechtsverteidiger am Rande des Achtelfinalrückspiels zwischen Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon im niederländischen Fernsehen Gerüchte zurück, er habe dem FC Barcelona seine Zusage gegeben.

Davon berichtete die Sport am Anfang dieser Woche. Demnach soll Mazraoui allen anderen interessierten Klubs eine Absage und den Blaugrana für die kommende Saison eine Zusage erteilt haben. Mazraouis Vertrag in der Grachtenstadt läuft aus, Ajax wird der 24-Jährige im Anschluss an diese Saison verlassen.

Der FC Bayern und Borussia Dortmund scheinen also noch nicht ganz aus dem Rennen zu sein. Barça befindet sich im Poker um Mazraoui aber wohl weiterhin in der Pole Position. Das katalanische Angebot soll bei fünf Millionen Euro liegen, FCB-Direktor Jordi Cruyff weilte am Dienstagabend in Amsterdam.