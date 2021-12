FC Barcelona : Noussair Mazraoui soll Barça sein "Ja"-Wort gegeben haben

Der FC Barcelona will sich auf der Rechtsverteidiger-Position neu formieren. In Noussair Mazraoui könnten die Azulgrana den passenden Kandidaten gefunden haben.

Mazraoui ist ein Spieler, der perfekt in das "neue" Beuteschema der Azulgrana passt. Mazraouis Vertrag bei Ajax Amsterdam läuft aus, so dass der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln ablösefrei nach Barcelona wechseln würde.

Noussair Mazraoui könnte im Sommer nächsten Jahres zum FC Barcelona übergehen. Wie der vereinsnahe und in der Regel gut informierte Journalist Gerard Romero berichtet, hat Mazraoui seinem Berater Mino Raiola mitgeteilt, dass er ab der kommenden Saison für Barça spielen möchte.

Sollte der Deal tatsächlich über die Bühne gehen, würde Xavi Hernandez gleich auf mehreren Positionen geholfen werden. Mazraoui kann nämlich nicht nur auf dem rechten Flügel, sondern auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Der 24-Jährige stand in dieser Saison in jedem Pflichtspiel in der Startelf.