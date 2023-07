Nun also doch? Bernardo Silva brennt auf Barça-Transfer

Laporta wies auch darauf hin, dass der Trainer "zwei Mittelfeldspieler und einen Außenverteidiger" fordert. Der Präsident wollte zwar nicht verraten, um welche Spieler es sich dabei handelt, aber Mundo Deportivo will herausgefunden haben, dass ein Mittelfeldspieler wie Bernardo Silva, der über offensive Qualitäten verfügt, ganz oben auf der Liste von Xavi steht.

Die Verantwortlichen im Camp Nou sind sich der extremen Schwierigkeit bewusst, Silva zu verpflichten, aber sie glauben, dass sie die Argumente haben, um zumindest zu versuchen, dem Wunsch ihres Trainers nachzukommen. Barcelonas Präsident Joan Laporta (61) gibt in einem Interview mit Mundo Deportivo einen Hinweis in diesem Sinne: "Xavi sagt, dass wir den Gewinn der Champions League anstreben werden und dass es fast obligatorisch sein wird, wenn wir die Mannschaft mit ein paar Spielern verstärken".

Guardiola gab Bernardo Silva ein Versprechen

Da Manchester City den Spieler behalten will, und Silva große Wertschätzung von Coach Pep Guardiola (52) genießt, wird es schwer, den 28-Jährigen aus der Premier League loszueisen. Allerdings sicherte der City-Coach seinem Spieler zu, ihn gehen zu lassen, wenn ein für alle Seiten passendes Angebot kommt. Bereits im letzten Jahr waren die Katalanen an Bernardo Silva dran, der Deal ließ sich schlussendlich jedoch nicht realisieren, weil Barcelona die Ablöse nicht aufbringen konnte.

Bernardo Silva soll verrückt nach Barcelona sein

Mundo Deportivo berichtet unter Berufung auf mannschaftsinterne Quellen weiter , dass Silva unbedingt nach Barcelona wechseln möchte, nachdem er mit ManCity in der vergangenen Saison endlich die langersehnte Champions League-Trophäe gewinnen konnte. Dieser Wunsch soll durch den Transfer von Ilkay Gündogan nochmal verstärkt worden sein.

Eine wichtige Rolle könnte Silvas Berater Jorge Mendes (57) spielen, dem ein gutes Verhältnis zu Joan Laporta nachgesagt wird. Der Portugiese berät auch einige Barça-Schützlinge wie Ansu Fati (20), Alejandro Balde (19) und Lamine Yamal (16). Ein Wechsel würde aber nur zustande kommen, wenn City einen gleichwertigen Ersatz für Bernardo Silva findet.

Barcelonas Probleme mit dem Financial-Fairplay - PSG hat Interesse

Die Katalanen plagen sich jedoch weiterhin mit dem Financial-Fairplay herum, was ihnen aktuell nicht viel Handlungsspielraum bei Spielergehältern ermöglicht. Barcelona ist zudem nicht der einzige Verein, der an einer Verpflichtung von Bernardo Silva interessiert ist.

Sowohl finanziell deutlich stärker aufgestellte arabische Vereine als auch PSG haben ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen. Dieser will MD zufolge abwarten, ob sich ein Transfer nach Barcelona realisieren lässt. Bei Manchester City besitzt Bernardo Silva noch einen Vertrag bis 2025. In der vergangenen Saison war er maßgeblich am Gewinn des Triples beteiligt.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo