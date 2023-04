Nur noch Barça-Edeljoker – so plant Großverdiener Jordi Alba seine Zukunft

Alba will Alejandro Balde unterstützen

Auch wenn Jordi Alba nur noch selten in der Startformation auftaucht, will er helfen. Durch Tipps für Balde und andere Youngsters wie Gavi. "Ich versuche, Balde mit allem, was ich kann, zu helfen, ihm Konzepte der Position beizubringen, die wir teilen", so der 34-Jährige. "Es ist wichtig, dass junge Spieler zuhören und versuchen, von denen zu lernen, die mehr Erfahrung haben."

Jordi Alba besitzt noch einen Vertrag bis 2024. Mit einem Bruttogehalt von über 30 Millionen Euro ist er einer der absoluten Großverdiener. Barça würde Alba keine Steine in den Weg legen, sollte er einen Vereinswechsel anstreben.

Der Linksverteidiger denkt aber nicht an einen Abschied. "Ich kann noch viel mehr geben", betont er. "Ich spüre die Unterstützung der Fans." Er wolle auch in der "neuen Saison alles dafür tun", dass Barça erfolgreich sei.

Verwendete Quellen

The Athletic