Nur Pep und Luis Enrique besser - Xavi erreicht Meilenstein mit Barça

Nachdem er in der Saison 2021/22 erst am 14. Spieltag übernahm und den Klub noch in die Champions League führen konnte, brachte der Spanier in seiner zweiten Saison als Coach den Liga-Titel zurück nach Barcelona.

Die Verantwortlichen des FC Barcelona untermauerten jüngst ihr Vertrauen in den ehemaligen Spieler und statteten Xavi mit einem neuen Vertrag bis 2025 aus. In dieser Saison soll der Verein dann auch endlich wieder in der KO-Phase der Champions League mitmischen.

