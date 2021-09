FC Barcelona : "Nur wenige haben sich vorstellen können, dass Lionel Messi Barça verlässt"

"Der FC Barcelona befindet sich in einer wirtschaftlichen Krise, aber das ist bei fast allen Vereinen der Fall, außer bei drei oder vier", erklärte Samuel Eto'o am Rande des Weltfußballgipfels in Madrid (zitiert via as). "Trotzdem wird Barça immer Barça sein. Wir wollen, dass sie uns durch Siege weiter träumen lassen."

Die Krise, in der sich Barça momentan befindet, ist allerdings nicht nur wirtschaftlicher Natur. Auch sportlich läuft es für die Blaugrana in dieser Saison noch nicht nach Plan. Ob Barça anders in die Saison gestartet wäre, wenn Lionel Messi noch im Camp Nou spielen würde, bleibt pure Spekulation.