Nuri Sahin adelt Mourinho: "Er ist ein verdammter Gewinner"

"Was ich an ihm liebe, ist, dass er unglaublich ehrlich ist", schwärmt der ehemalige türkische Nationalspieler in der Marca von The Special One. "Er sieht dir in die Augen und sagt dir alles. Wenn du gut bist, bist du gut. wenn du es nicht bist, bist du es nicht."

Nuri Sahin wechselte 2011 nach der gewonnenen Meisterschaft mit Borussia Dortmund für 10 Millionen Euro Ablöse zu Real Madrid. Jose Mourinho wollte den damals international unerfahrenen Mittelfeldregisseur in seinem Kader haben. Doch Sahin schaffte den Durchbruch im Bernabeu nicht.

"Bei Madrid reicht es nicht, ein guter Spieler zu sein, man muss mental stark sein ", berichtet Sahin im Rückblick. Er habe Qualität gehabt und mit Weltklassespielern trainiert, aber nach seinen Verletzungen habe er dem Druck nicht standgehalten: "Ich war ungeduldig, ich war mental nicht vorbereitet."