FC Everton : Achtung, Barça! Richarlison lässt seine Zukunft offen

Auf der Suche nach einem Mittelstürmer für die Zukunft könnte sich der FC Barcelona schon bald wieder an einem Richarlison-Transfer versuchen. Der vermeidet in einem Interview ein Bekenntnis zum FC Everton.

Für Richarlison ist es noch nicht klar, für welchen Klub er in der kommenden Saison spielen wird. Er sei immer sehr vorsichtig, wenn es um solche Themen gehe, äußert sich der Stürmer des FC Everton gegenüber der Sportzeitung Ole.

Gleichwohl macht er klar, dass er große Zuneigung für die Menschen in Everton und den Verein empfinde, "der mich vom ersten Tag meiner Ankunft an so gut aufgenommen hat".