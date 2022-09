FC Barcelona Achtung, Barça! Italien-Gigant will Alejandro Balde verpflichten

In der noch jungen Saison gehört Alejandro Balde beim FC Barcelona definitiv zu den großen Überraschungen. Das weckt Begehrlichkeiten, welche die Blaugrana zum Handeln bewegen sollten.

Der erst 18-Jährige spielt auf der Linksverteidiger-Position groß auf, kommt bereits auf drei Torvorlagen in fünf Meisterschaftsspielen. Überragend war sein Auftritt vor allen Dingen beim 3:0 gegen den FC Elche, bei dem Balde gleich zwei Tore vorlegte.

Das Entscheidungsknäuel liegt also in den Büroräumen der Barça-Entscheider. Angeblich wollen die Katalanen ihren Shootingstar langfristig bis 2027 binden. Wie hier der aktuelle Gesprächsstand ist, wird derweil nicht bekannt. Es ist wohl eher mit einer zeitnahen Verlängerung denn mit einem Wechsel zu rechnen.

Trainer Xavi Hernandez hat nämlich bereits ein bisschen sein Herz an Balde verloren: "Es ist überraschend, dass ein 18-Jähriger auf diesem Niveau ist. Er hat viel Selbstvertrauen und Persönlichkeit, er ist in einer großartigen körperlichen Verfassung und er wird uns noch viel geben."

Balde gehört erst seit dieser Saison offiziell dem Profikader an. Zuvor durchlief der spanische Juniorennationalspieler, der erstmals in die iberische U21-Nationalauswahl nominiert wurde, in der hauseigenen Nachwuchsschmiede La Masia sämtliche Altersstufen.